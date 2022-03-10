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Пригожин назвал негодяем Макса Барских за отношение к России

15:43, 11 марта 2022
Пригожин назвал негодяем Макса Барских за отношение к России Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Украинский певец Макс Барских, запретивший свою музыку на территории России, — негодяй, который демонстрирует некорректное отношение к собственным слушателям, заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, украинский музыкант демонстрирует типичный пример звёздной болезни, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Его агрессивное поведение по отношению к слушателям, к зрителям — это просто вопиющая ситуация, дебилизм, дешёвка! Музыка объединяет людей, она является главным мирным инструментом в отношениях между людьми. Если он больной человек и думает, что изъяв музыку, он каким-то образом нанесёт ущерб российским слушателям, он очень глубоко заблуждается. Это наглядный пример звёздной болезни, — высказался Пригожин.

Ранее Барских запретил использовать свои песни на территории России. Артист заявил, что разрывает контракты с российскими компаниями. Он также отметил, что изымает весь каталог своих песен из цифрового пространства России, и предложил украинским артистам последовать его примеру.

На фоне событий вокруг Украины Россию покинули сразу несколько деятелей культуры — телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны. Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим РФ в последние две недели. По его мнению, их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».

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