https://static.news.ru/photo/ef3c3d62-570f-11ea-b37d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» потерял актуальность с развитием Интернета. Такое мнение высказал российский продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, изначально смотр песни был создан для того, чтобы актуальные музыкальные новинки разом получали доступ к многочисленной аудитории телезрителей. Однако в современном мире, где широко развита Сеть, он свою задачу не выполняет.

Сегодня благодаря Интернету конкурс не нужен. Уважающая себя звезда не пойдёт на Евровидение, — приводит слова Пригожина URA.RU.

Продюсер отметил, что Евровидение больше нужно новичкам. При этом артистам, которые уже добились успеха, оно уже не столь интересно.

65-й конкурс пройдёт в мае в Роттердаме. Кто будет представлять Россию, пока неизвестно. На Украине же с выбором уже определились: в Нидерланды отправится группа Go-A с песней «Соловей» на украинском языке. Как писал NEWS.ru, решение выступить с песней на родном языке Пригожин назвал верным.