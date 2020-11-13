Дробыш и Пригожин оценили призыв Меладзе отказаться от съёмок в «огоньках»

https://static.news.ru/photo/39a3c13c-26b2-11eb-9ef8-fa163e074e61_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призыв певца Валерия Меладзе к российским артистам отказаться от участия в съемках новогодних передач на телевидении прокомментировали продюсер Иосиф Пригожин и композитор Виктор Дробыш. Они сочли его неуместным.

О бойкоте «голубых огоньков» Меладзе написал в своём Instagram. Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию. Меладзе считает, что если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних шоу им тоже не стоит.

Пригожин считает, что если артисты воспользуются советом Меладзе, то они окажутся в более невыгодном положении. Их перестанут видеть на сценах и с голубых экранов они исчезнут, заявил он в интервью РБК.

С другой стороны, он понимает обиду певца. Метро и рестораны работают, люди свободно посещают кальянные. При этом в клубах и кафе продолжают выступать молодые исполнители, вроде репера Моргенштерна.

А концертные залы, театры, цирки, самые крупные культурные площадки, где как раз люди более сознательные, оказались почему-то заложниками, они лишены возможности работать, — подчеркнул Пригожин.

С другой стороны, Дробыш считает, что если ситуация с концертами ставит людей под угрозу заболевания, то концерты нужно отменять. Однако бойкотировать «голубые огоньки» не стоит.

Они (люди. — NEWS.ru) всё равно в Новый год захотят смотреть телевизор, а в этом году они будут это делать ещё больше, поэтому им что-то надо будет смотреть, — отметил Дробыш.

Отреагировал на призыв и музыкант Юрий Лоза. Он считает, что бойкот едва ли удастся реализовать. По мнению Лозы, на место музыкантов, бойкотировавших телевизионные съёмки, придут те, кого обычно на новогодние шоу не приглашают, и «голубые огоньки» всё равно состоятся.

Как писал NEWS.ru, ранее певец Лев Лещенко оценил идею коллеги Валерия Меладзе о бойкоте новогодних передач. Он призвал артистов брать деньги за съёмки. По его словам, труд музыкантов должен быть оплачиваемым.