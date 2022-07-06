«Придется набить лицо»: экс-депутат Худяков пообещал разобраться с Галкиным Экс-депутат Госдумы Худяков пообещал «набить лицо» Галкину за оскорбление россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков рассказал о своем негативном отношении к телеведущему Максиму Галкину, который ранее уехал со своей женой Аллой Пугачевой в Израиль. По его мнению, Галкин «тиражирует ложь в хоре вражеской пропаганды» и вместе с этим заглушает свою жену. На своей странице в ВК Худяков пообещал лично расправиться с ним, если Пугачева сама не «заткнет ему рот» раньше.

Крикун заглушил песню! Если Примадонна не заткнет ему рот, придётся лично набить ему лицо — чтобы он прекратил оскорблять наших героев, освобождающих Донбасс и Украину от неонацизма. Пошлый человечек, построившей себе китчевое поместье-«замок» в деревне Грязь, приехал в Прибалтику, где живёт в особняке, арендуемом Пугачёвой, и параллельно занят переоформлением своих активов на певицу, — высказал свое недовольство экс-депутат

Кроме этого он обвинил Галкина в замалчивании некоторых фактов, связанных с конфликтом между Россией и Украиной. Худяков также считает, что Галкин уже «наговорил себе на статью» за счет высказываний, в которых тот «поливает грязью Россию и армию».

Депутат предложил телеведущему устроить гастроли на территории Украины и Польши, поскольку ограничения для него там уже сняты. А как насчет гастролей на Украине и в Польше?! Из списков «нежелательных лиц» Галкин исключен – можно ехать к Зеленскому и Дуде, примут старого холуя, коим он и является, как родного, — отметил он.

Ранее блогер Гаспар Авакян обвинил юмориста Максима Галкина в распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ на Украине. Как стало известно NEWS.ru, он попросил полицию проверить слова артиста о попадании «российских крылатых ракет в жилой дом в Одессе», прозвучавшие в видео, которое было опубликовано 24 апреля в соцсетях.

22 июня Авакян сообщил о получении уведомления о том, что ГУ МВД по Ростовской области в ходе проверки выявило признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, и передало обращение блогера в Следственный комитет. Авакян рассказал NEWS.ru, почему он написал заявление в полицию на Галкина и какого наказания ждёт для артиста.