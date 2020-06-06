Преобразившаяся Утяшева покорила поклонников снимками своего шопинга

https://static.news.ru/photo/43cde9e2-a860-11ea-bf06-fa163e074e61_660.jpg Ляйсан Утяшева Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Ляйсан Утяшева сразу после карантина вернулась к любимому занятию — шопингу. Телеведущая решила побаловать себя обновками и выложила в Instagram дерзкий образ.

За время самоизоляции жена резидента Comedy Club Павла Воли несколько раз перекрашивала волосы и меняла причёску. Сейчас она остановилась на каре. Утяшева сделал селфи в примерочной.

Гимнастка в чёрном кожаном платье с оголёнными плечами произвела впечатление на подписчиков. Ботильоны, дополнившие образ ведущей, подчеркнули её стройные ноги. А солнцезащитные очки сделали внешность загадочной.

@liasanutiasheva

Поклонники сразу отметили, что гимнастка ещё больше постройнела. Она занималась на карантине вместе с мужем, а также тренировала звёзд онлайн. К тому же Утяшева придерживается правильного питания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ляйсан Утяшева поздравила старшего сына с днём рождения — 14 мая Роберту исполнилось семь лет. В связи с этим супруга российского комика Павла Воли опубликовала в своём Instagram видео, в котором показала кадры взросления сына.