Ляйсан Утяшева показала кадры взросления сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что её дочь очень умная, несмотря на небольшой возраст. Звезда отметила, что дочка умна с рождения, как и многие современные дети.

Такое признание телеведущая сделала во время прямого эфира с подписчиками в социальной сети Instagram. Я называю свою дочку академиком. Часто говорю ей, что нельзя быть такой умной, она же такая...