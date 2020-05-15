Ляйсан Утяшева показала кадры взросления сына

Телеведущая Ляйсан Утяшева поздравила старшего сына с днём рождения — 14 мая Роберту исполнилось семь лет.
В связи с этим супруга российского комика Павла Воли опубликовала в своём Instagram видео, в котором показала кадры взросления сына,
Наш уже взрослый семилетний сын. Наш еще такой маленький, наивный, добрый, очень трогательный малыш. Чемпион по справедливости и борьбе за нее, — написала она.
Утяшева поблагодарила сына «за самые счастливые семь лет», и отметила, что музыку для видеопоздравления выбирал сам Роберт.
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