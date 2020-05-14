Дети рассмешили Пугачёву выступлением в собственном концертном зале

Алла Пугачёва и Максим Галкин в своём замке оборудовали небольшой концертный зал. Главными звёздами в нём становятся не примадонна российской эстрады и известный юморист, а их дети Лиза и Гарри. Они организовали очередное весёлое выступление для родителей.
Ролик с зажигательным выступлением показал папа близнецов Максим Галкин. Лиза танцевала, а Гарри отвечал за аккомпанемент. Мальчик очень воодушевился и даже поставил ногу на синтезатор и начал петь. Пугачёва в этот момент громко хохотала.
Незнамо какой день самоизоляции шёл. Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи. Импровизация детская несрежиссированная, — прокомментировал ситуацию Галкин.
Как писал NEWS.ru, ранее девушка внука Пугачёвой поздравила его с днём рождения.
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