Дети рассмешили Пугачёву выступлением в собственном концертном зале

https://static.news.ru/photo/46aee77e-95d2-11ea-9eb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачёва и Максим Галкин в своём замке оборудовали небольшой концертный зал. Главными звёздами в нём становятся не примадонна российской эстрады и известный юморист, а их дети Лиза и Гарри. Они организовали очередное весёлое выступление для родителей.

Ролик с зажигательным выступлением показал папа близнецов Максим Галкин. Лиза танцевала, а Гарри отвечал за аккомпанемент. Мальчик очень воодушевился и даже поставил ногу на синтезатор и начал петь. Пугачёва в этот момент громко хохотала.

Незнамо какой день самоизоляции шёл. Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи. Импровизация детская несрежиссированная, — прокомментировал ситуацию Галкин.

Как писал NEWS.ru, ранее девушка внука Пугачёвой поздравила его с днём рождения.