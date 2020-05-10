«Мне повезло»: девушка внука Пугачёвой поздравила его с днём рождения

Внуку Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой Дени Байсарову исполнилось 22 года. Несколько дней назад он отметил праздник и получил поздравления от многих известных людей, однако трогательнее всего с этой датой Дени поздравила его возлюбленная Маша.
Девушка призналась, что очень любит молодого человека, и назвала его своей лучшей половиной.
С днём рождения, мой Дени. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, моя лучшая половинка. Мне больше чем повезло, что ты у меня есть. Будь самым-самым счастливым! — написала Маша.
Известно, что Мария учится в МГИМО и увлекается конным спортом. Кроме того, она уже познакомилась с мамой Дени Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачёвой. Произошло это на юбилее Примадонны, которая одобрила выбор Дени.
Как писал NEWS.ru, ранее Дени, сидя дома на карантине, кардинально сменил имидж.
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