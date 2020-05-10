«Мне повезло»: девушка внука Пугачёвой поздравила его с днём рождения

Фото: instagram.com/dennyartview

На фанатской странице певицы Ирины Аллегровой появилась архивная фотография, на которой звезде российской эстрады не более 20 лет. Поклонники пришли к единому мнению, что она уже тогда выглядела как «будущая императрица».

Узнаёте? — подписано фото в Instagram. Чёрно-белая фотография собрала множество комментариев, в которых поклонники называли любимую певицу «эталоном женской красоты», прекрасной и необыкновенной. Как писал NEWS.ru, певица Ирина Аллегрова отсудила...