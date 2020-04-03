Внук Пугачёвой побрился налысо

https://static.news.ru/photo/dc247822-75c6-11ea-8b7f-fa163e074e61_660.jpg Дени Байсаров и Кристина Орбакайте Фото: dennyartview/instagram.com

Сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени, сидя дома на карантине, кардинально сменил имидж.

21-летний внук Аллы Пугачёвой опубликовал видео в своём Instagram, на котором показал весь процесс преображения. Он взял машинку для стрижки и сам себя побрил налысо, примеряя разные образы.

Поклонник с иронией отреагировали на публикацию Дени Байсарова.

Чтобы вирус к волосам не приставал, — пошутили в Сети.

При этом байсаров отметил, что сделал это от скуки, так как он может покинуть дом, передаёт «Экспресс газета».

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский телеведущий Иван Ургант очень коротко, почти налысо, подстригся. Поклонники по-разному отреагировали на такую смену имиджа, кто-то даже сравнил его с мексиканцем.