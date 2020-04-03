Внук Пугачёвой побрился налысо

Сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени, сидя дома на карантине, кардинально сменил имидж.
21-летний внук Аллы Пугачёвой опубликовал видео в своём Instagram, на котором показал весь процесс преображения. Он взял машинку для стрижки и сам себя побрил налысо, примеряя разные образы.
Поклонник с иронией отреагировали на публикацию Дени Байсарова.
Чтобы вирус к волосам не приставал, — пошутили в Сети.
При этом байсаров отметил, что сделал это от скуки, так как он может покинуть дом,
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский телеведущий Иван Ургант очень коротко, почти налысо, подстригся. Поклонники по-разному отреагировали на такую смену имиджа, кто-то даже сравнил его с мексиканцем.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен