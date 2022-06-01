Прекрасно, но опасно: МакSим возобновляет концерты через год после комы Чудом выжившая МакSим снова поёт на стадионах, фестивалях и готовится дать сольник. Как чувствует себя артистка и почему она так рвётся на сцену

Певица МакSим выступает на финале кубка России по футболу / Фото Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Певица МакSим возвращается на сцену после перенесённой комы и длительной реабилитации. 29 мая исполнительница уже триумфально выступила на финале Кубка России по футболу на столичном стадионе «Лужники» с хитом «Знаешь ли ты», который является неофициальным гимном столичного «Спартака». В середине июня на ВДНХ состоится первый большой сольный концерт артистки «Спасибо», а затем певица станет хедлайнером фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге и выступит в рамках VK Fest. Как чувствует себя МакSим сейчас и не повредит ли ей столь скорое возобновление активной творческой деятельности — в материале NEWS.ru.

Как врачи спасли МакSим после поражения лёгких в 95% и двойной остановки сердца

Жизнь МакSим разделилась на до и после ровно год назад. 12 июня 2021 года она пела на концерте в Казани по случаю празднования Дня России. Накануне выступления исполнительница пожаловалась на плохое самочувствие, но ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Я сделала несколько тестов к тому моменту (к моменту, когда болезнь перетекла в тяжёлую стадию. — NEWS.ru). Все они были отрицательными. Я думала, что это просто простуда, — рассказывала артистка Ксении Собчак в своём первом после возвращения из больницы интервью.

Слабеющую певицу с казанской сцены буквально вынесли на руках её музыканты.

В московскую городскую больницу № 52 МакSим доставили уже без сознания. По словам врача реаниматолога-анестезиолога Дениса Павлова, певица была на себя не похожа, выглядела как «почти бездыханное тело».

Это была не МакSим, а тело тёмно-серого цвета. Очень тяжёлый пациент с дыхательной недостаточностью. Огромный срок с момента начала заболевания. И поэтому высокий шанс, что наши препараты не сработают, — вспоминал Денис Павлов.

По словам певицы и её врача, лёгкие МакSим были поражены на 95%, её сердце останавливалось дважды. Однако врачам всякий раз удавалось совершить чудо и возвращать артистку к жизни. Сама она признавалась, что, находясь в состоянии искусственной комы, «чувствовала себя овощем».

Чувствовала себя овощем — я помню это. Даже моргнуть не можешь [подав тем самым знак окружающим], чтобы люди обратили на тебя внимание. Мне казалось, что это длилось вечность — невыносимое чувство беспомощности. Не хватало воздуха. Ты как рыба на берегу, — делилась ощущениями исполнительница.

Те два месяца, что МакSим провела в больнице на грани жизни и смерти, её поклонники ставили в соцсетях в знак поддержки хештег #Максимживи. Коллеги артистки также не оставались в стороне: Дима Билан передал в больницу для певицы браслет на счастье, Егор Крид во время своих концертов просил публику вместе с ним исполнять хиты МакSим — он верил, что это поможет певице.

Из Казани в Москву приехала мама исполнительницы Светлана Викторовна. Она пригласила к дочери православного священника, который провёл обряд соборования (церковное таинство в православной традиции совершается для исцеления духовных и телесных недугов, а также, считается, даёт очищение от грехов). По словам МакSим, в медикаментозном сне она слышала голос отца Луки, который повторял, что «дорога на небеса нам пока закрыта».

Лев Лещенко: эта славная девочка прошла через ад, и зрители соскучились по ней

После выписки из больницы исполнительница неоднократно публично благодарила спасших её врачей, а также друзей, коллег, зрителей — всех тех, кто поддерживал её морально. Первый после выписки из больницы сольный концерт МакSим, который состоится в «Зелёном театре» на ВДНХ 17 июня, так и называется — «Спасибо».

Хочется выйти с благодарностью к гениальным врачам и к людям. Благодаря этой поддержке я и встала на ноги в здравом рассудке и уме, — объясняет певица.

Затем у МакSим запланированы выступления на ряде крупных летних фестивалей: «Уральской ночи музыки» в Екатеринбурге 24 июня, VK Fest (пройдёт 23 и 24 июля Москве, Петербурге и Сочи) и других.

Блогер-миллионница Яна Муратова (по первому образованию — медсестра), которая на днях встретилась с МакSим на вручении премии «ЖАРА MUSIC AWARDS», в беседе с NEWS.ru отметила болезненный и истощённый, по её мнению, вид исполнительницы. Она напомнила, что активными гастролями певица подорвала здоровье задолго до комы, и призвала артистку поберечь силы, не «рваться в бой» и помнить о необходимости присутствия врачей за кулисами во время выступлений.

МакSим, может быть, достаточно приключений? У тебя дети. Им нужная живая мама. Хватит испытывать терпение своего ангела-хранителя. Я за тебя переживаю, — отметила блогер.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который вместе с МакSим присутствовал на финале Кубка России в «Лужниках», в разговоре с NEWS.ru отметил трогательность момента, когда певица после победы «Спартака» босиком выбежала на поле в летнем платье и с игроками и болельщиками исполнила неофициальный гимн команды. По словам Лещенко, он видел в глазах МакSим слёзы и «сам с трудом сдержал их, зная, через какой ад недавно прошла эта славная девочка».

Решение певицы о возвращении на сцену Лев Лещенко назвал замечательной новостью.

У МакSим есть собственная индивидуальность и искренняя манера исполнения, её творчество идёт вразрез с нашим эпатажным шоу-бизнесом. Признаюсь, что даже я, далёкий от молодежной музыки, знаю некоторые песни МакSим, — заявил Лев Лещенко.

Мэтр подчеркнул, что «сцена всегда лечит артиста и даёт ему силы, любой исполнитель прекрасно поймёт и поддержит МакSим в её стремлении поскорее вернуться к выступлениям». Лещенко выразил уверенность, что концерты певицы после выздоровления пройдут с успехом, поскольку «любовь МакSим к зрителям взаимна, они соскучились друг по другу».