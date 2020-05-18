Представитель Гагариной уточнил новости о разводе певицы с мужем

https://static.news.ru/photo/c3efc004-994d-11ea-8cc8-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представитель Полины Гагариной прокомментировал слухи о разводе певицы с мужем Дмитрием Исхаковым. Ранее появилась информация о том, что супруг артистки оставил должность директора ООО «Полина Гагарина» и саму Полину.

Представитель певицы заявил на это, что Полина Гагарина опубликует подобное заявление в соцсетях, если решит обнародовать данные о своей личной жизни, и это для того, чтобы информация был «передана без искажений». А пока это всё, что можно сообщить, приводит слова собеседника телеканал «360».

Супруг певицы Дмитрий Исхаков также прокомментировал слухи о разводе с женой изданию. Он ответил, что не в курсе случившегося.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская певица Полина Гагарина рассталась со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара провела в браке шесть лет.