Представитель Басты рассказал об угрозах украинских радикалов

https://static.news.ru/photo/e41bb430-add5-11eb-9c96-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Официальный представитель Василия Вакуленко, известного как баста, прокомментировал ситуацию с угрозами со стороны украинских радикалов певцу. По его словам, музыканту ничего не угрожает, пишет РБК.

Речь идёт о реакции на приезд с концертами рэпера украинских националистов. Они объявили охоту на музыканта и даже заявили о вознаграждении.

Василий находится в Киеве с частным визитом, легально, в соответствии с действующими правилами пребывания в стране. Он благодарит всех за волнение и беспокойство, с ним всё в порядке, — пояснил представитель рэпера изданию.

Баста вызвал недовольство радикалов тем, что одобрил присоединение Крыма к России. А после его концертов в Крыму был занесён в список «невъездных» россиян.

Как сообщалось ранее, рэпер Баста неожиданно для себя стал объектом охоты украинских радикалов, приехав с концертами в Киев. За музыканта объявлено вознаграждение в $1000, о чём написал в Facebook бывший глава запрещённой в Росси организации Сергей Стерненко.