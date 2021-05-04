Радикалы объявили награду за поимку Басты, приехавшего с концертами в Киев

https://static.news.ru/photo/a9ac232c-ad1a-11eb-8bb0-96000091f725_660.jpg Баста Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рэпер Баста неожиданно для себя стал объектом охоты украинских радикалов, приехав с концертами в Киев. За музыканта объявлено вознаграждение в $1000, о чём написал в Facebook бывший глава запрещённой в Росси организации Сергей Стерненко.

Причиной для охоты на рэп-исполнителя стало его выступление в «оккупированном» Крыму, после чего Минкульт в 2018 году внёс имя музыканта в список «невъездных» артистов. На данный момент фамилии рэпера там уже нет, но для радикалов это ничего не меняет.

Facebook /sternenko

Суммарно за информацию о перемещении и нахождении гражданина РФ Василия Вакуленко (Басты), который поддерживает оккупацию Крыма и приехал в Киев, неравнодушные граждане готовы дать уже около 1000 долларов. Боюсь, так Баста скоро уже сам себя заложит и поедет в СБУ добровольно, — написал на своей странице Стерненко.

Другой активист — Роман Синицын даже сообщил, что Басту якобы поймали 2 мая, но он сумел «сбежать». Синицын готов заплатить за поимку рэпера только $200.

Facebook /romabra

Добрые люди поймают этого гуся и приведут в СБУ, раз уж те не справляются со своими обязанностями вместе с пограничниками, — пишет радикал на своей странице.

В списке «невъездных» артистов, составленном Киевом, на данный момент значится 181 российский артист. В их числе Михаил Боярский, Никита Михалков, Моргенштерн и другие.

Как сообщалось ранее, рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, рассказал о запуске новой боксёрской промоутерской компании Gazfight, в рамках турнира которой 21 мая проведут поединок известные российские тяжеловесы Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.