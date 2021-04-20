Баста рассказал о запуске боксёрской промоутерской компании

https://static.news.ru/photo/6d327740-a1bf-11eb-80b8-96000091f725_660.jpg Баста Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, рассказал о запуске новой боксёрской промоутерской компании Gazfight, в рамках турнира которой 21 мая проведут поединок известные российские тяжеловесы Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.

Наш секрет — в том, что мы привлекаем профессионалов, которые разбираются в боксе. Была пандемия, я решил позаниматься боксом посерьёзнее, до этого три года занимался. Мы говорили о том, что можно делать для бокса и что можно придумать, чтобы сделать этот вид спорта ещё популярнее, — сказал Баста NEWS.ru.

Также музыкант отметил, что формат турниров обсуждался в течение года и он будет чисто боксёрским без фрик-боёв, которые ему неинтересны. Первый турнир 21 мая состоится в Химках, главным событием которого станет боксёрский между Кудряшовым и Романовым в новом весе до 101 кг.

Ранее стало известно, что боксёрский промоушен Gazfight, организованный рэпером Бастой, имеет в планах сделать бой российскому полутяжеловесу, экс-чемпиону мира Сергею Ковалёву. Об этом сообщил матч-мейкер Gazfight Алексей Титов.