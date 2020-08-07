«Предательница»: Глюкозу затравили из-за слов об «украинском Крыме»

https://static.news.ru/photo/f6018d78-d8ce-11ea-b5f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователей Сети привело в бешенство видео, на котором российская певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, говорит пограничникам Украины, что «Крым украинский».

Видеозапись с контрольно-пропускного пункта «Киев» выложили в Интернет сами сотрудники Госпогранслужбы Украины. На кадрах Глюкозе задают вопрос, как она относится к тому, что Крым вернулся в состав России. На это Ионова заявляет, что «она не политик», но «быть на Украине для неё намного важнее».

После этого певицу спрашивают, какой стране всё-таки, по её мнению, принадлежит полуостров, и Наталья отвечает, что «Крым украинский». При этом на записи видно, что звезда хотела продолжить предложение и договорить фразу, но пограничники вырезали этот момент.

Запретить нужно выступать и в России/ Класс. Предательница! Крым — это Россия/ А вот если бы она признала украинскими Кубань, Белгород и до кучи Хабаровск, тогда бы, глядишь, и пустили, — негодуют в Сети.

Многие напомнили Глюкозе и о том, что в конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает отчуждение российских земель к экстремизму. После этого Ионову, «вместо концертов, нужно отправить на нары», считают подписчики.

Наталье Ионовой запретили на три года въезд на Украину. Звезде сообщили об этом сотрудники пограничной службы республики. Глюкозе поставили штамп в паспорт о том, что она не может посещать Украину в течение трёх лет. После этого россиянка вылетела обратно в Минск. По данным украинских спецслужб, исполнительница неоднократно ездила в Крым на концерты и вечеринки.

Как писал NEWS.ru, ранее российский пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, заявил, что в задержании на территории Белоруссии 33 российских граждан ничего удивительного нет.