PR-директор рассказал о попытке Барских попасть на обложку женского журнала PR-директор Мартынов рассказал о попытке Барских попасть на обложку Cosmopolitan

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский певец Макс Барских

Украинский певец Макс Барских активно пытался попасть на обложку женского журнала Cosmopolitan: пиар-директор издания The Voice (Cosmopolitan) Никита Мартынов в разговоре с «360» заявил, что музыканта «несло до невозможности». Он рассказал, что после отказа в просьбе «впечатлительный» исполнитель начал делать вид, как будто ему это и вовсе не было нужно.

Он человек впечатлительный, эмоциональный. И его прямо несло до невозможности. Там были все эти истории: «Да я вообще заезжал, вы были счастливы, что вы могли меня лицезреть, да мне вообще все это было не нужно». На самом деле все это не так, потому что у Макса Барских очень активная пиар-команда, и они хотели все, сразу и много на этом рынке, — вспомнил Мартынов.

Пиар-директор издания предположил, что появление Макса Барских на обложке Cosmopolitan могло бы быть «классным» с точки зрения контента. Однако Мартынов усомнился, что украинский певец смог бы привлечь внимание широкой аудитории.

11 марта Барских запретил использование своих песен в любом виде на территории России, в том числе в качестве саундтреков к фильмам. Он также отметил, что изымает весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ, и предложил украинским артистам последовать его примеру.

Директор артиста Кирилл Фельдман ранее заявил, что музыкант готов давать концерты в России за долларовый гонорар. Однако, по его словам, сначала нужно понять, что за люди заказывают выступление.