PR-директор Бузовой рассказал правду о её свадьбе с Манукяном

https://static.news.ru/photo/02ebd6f6-3135-11eb-842c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

PR-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал о её отношениях с блогером и музыкантом Давидом Манукяном и их свадьбе, о которой в последнее время очень много говорят поклонники пары.

Фанаты Ольги Бузовой «выдали её замуж» за Манукяна ещё осенью, когда певица похвасталась общественности кольцом на пальце. С тех пор всё больше поклонников уверены, что пара уже официально оформила отношения, но сделала это тайно. На это, по их мнению, указывает не только кольцо Бузовой, но и её знакомство с родителями Манукяна, а также постоянные намёки бойфренда певицы на её беременность.

PR-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский решил внести ясность и поведал порталу StarHit, что пара не состоит в официальном браке.

В паспорте печати нет, — сказал он о Бузовой.

Как сообщал NEWS.ru, перед этим интригу в вопрос о браке внёс и сам Давид Манукян. Он пришёл на Русское радио, где в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» говорил исключительно о своей возлюбленной. Манукян признался, что хочет от Бузовой ребёнка, а в перспективе — троих детей.

При этом ранее Манукян выкладывал в сеть видео Бузовой с подписью «беременна что ли?».