«Позор»: комик рассказал, как «разбил рыло об дверь» из-за злого зрителя

https://static.news.ru/photo/25a381ec-b4f9-11eb-adf5-96000091f725_660.jpg Фото: alesha_smirnov / instagram

Российский комик Алексей Смирнов рассказал в интервью YouTube-каналу «Макарена», как однажды его застыдил зритель на празднике в Екатеринбурге. Он с коллегами выступал после свадьбы, людей было мало, но один из зрителей всё выступление очень злобно на них смотрел.

Он всё выступление — минут 20 — смотрел на нас, а потом, когда уже уходили, он к нам подходит и говорит: «Можно вас на секунду? Была *** (ерунда). Ну прям плохо. Вы позорите Петербург. Вы вообще знаете такие имена, как [Михаил] Жванецкий, [Аркадий] Райкин?», — рассказал Смирнов.

Он добавил, что парень яростно и долго его отчитывал, но он не стал спорить. Наоборот, юморист так разнервничался, что после разговора резко повернулся, чтобы выйти из здания, но не увидел стеклянную дверь и со всей силы врезался в неё.

Я ж не вижу, что там стеклянная дверь. Просто рылом бьюсь в неё. Бьюсь головой, хватаюсь за лицо и вижу, что Бандерас (комик Антон Иванов. — NEWS.ru) ржёт, — посмеялся артист.

Ранее экс-участник шоу Comedy Club Алексей Смирнов рассказал, как ему пришлось жить в квартире Гарика Харламова. Однажды Бульдог предложил ему вместе вести передачу, так и не вышедшую в эфир. Для подготовки эфира Смирнов приехал в Москву, где друг снял ему гостиничный номер, но в итоге поселил Смирнова в своей квартире, так как это было удобнее для работы.