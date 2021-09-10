Познер высказался о значимости и целостности семьи в современном обществе

Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос о сохранении целостности семьи в современном обществе и о её ценности для человека, назвал семью «очень важной для него» вещью. Своё мнение он высказал в блоге «Познер Online».

Понимаете, количество разводов не говорит о том, что семья обесценивается. Когда-то, конечно, были всякого рода законы, которые затрудняли развод, но ведь если люди больше друг друга не любят, если они не хотят быть вместе, то заставлять их быть вместе приводит иногда к совершенно ужасающим вещам, — рассудил Познер.

Он добавил, что «образование семьи — это абсолютно естественный процесс», на который влияет множество факторов, таких как психология, воспитание и многое другое. При этом Познер подчеркнул, что несмотря на наличие «острых» и «критических» моментов, он не сомневается, что «семья сохранится как основная единица нашего существования».

Ранее Познер назвал самые привлекательные, по его мнению, в человеке качества. Больше всего российский телеведущий ценит остроту ума.