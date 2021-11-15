Появилось видео конфликта с сооснователем группы «Ногу свело!»

Конфликт с одним из основателем группы «Ногу свело!» Антоном Якомульским попал на камеры видеонаблюдения. Судя по ролику, музыкант стоит в компании у клуба «16 тонн». Потом он начинает спорить с каким-то мужчиной, но тот уходит. А уже в следующем кадре Якомульский держится за лицо. В помещение его заводит охранник, передаёт Telegram-канал «112». Ранее стало известно, что в музыканта стреляли из газового пистолета.

Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, всё по полной. Вот это рок-н- ролл, — написал Якомульский в своём Instagram.

Инцидент произошёл ещё 3 ноября в три часа ночи на улице Пресненский Вал в Москве. Якомульский и его супруга были доставлены в больницу с химическими ожогами глаз, пострадавшая написала заявление в полицию, по факту проводится проверка.

Ранее на станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК) произошла драка с участием гостей столицы, передаёт телеканал РЕН ТВ. Инцидент случился в выходные, в соцсетях распространилась его видеозапись.