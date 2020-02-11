В Сети появились первые кадры со съёмочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». На видео появились персонажи Иван Будько и его жена Валентина.
В ролике показана сцена с празднованием Масленицы на ярмарке. Автор видео сделал подпись «Сваты будут».
Съёмки проекта начались 28 января в белорусской деревне Дуличи. Основной площадкой стал дом, в котором, по сюжету, живут Иван и Валентина Будько.
Как ранее писал NEWS.ru, актёры украинского комедийного сериала «Сваты», который ранее продюсировал Владимир Зеленский, Анна Кошмал и Николай Добрынин решили покинуть телепроект.
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