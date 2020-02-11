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Дочь Иосифа Пригожина Даная пожаловалась на проблемы. По словам девушки, её семья может оказаться на улице из-за матери и отчима, которые когда-то решили заложить квартиру.

Даная отметила, что они много лет платили за это жильё, однако теперь компания, взявшая в залог апартаменты, решила вернуть недвижимость и настаивает на выплате полной стоимости квартиры. То есть все...