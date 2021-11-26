Появились подробности госпитализации Градского в больницу

В крови Александра Градского нашли большое количество антител к коронавирусу. Анализы у народного артиста, скончавшегося на 73-м году жизни, взяли при госпитализации в больницу, сообщает источник KP.RU. При этом тест на COVID показал отрицательный результат.

В августе Градский был госпитализирован с COVID-19. Тогда у него была обширная пневмония, с которой медикам удалось справиться. После этого, по словам близкого окружения певца, он много жаловался на боли в ногах и практически не вставал.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.

Ранее сообщалось, что молодая вдова Александра Градского Марина Коташенко может остаться без наследства. Так считает скандальный блогер Лена Миро. По её словам, гражданская супруга артиста, подарившая ему двоих детей, рискует не получить ни копейки. Об этом она написала у себя в «Живом журнале».