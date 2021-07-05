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СМИ: МакSим пришла в сознание после искусственной комы

18:36, 04 июля 2021
Певица МакSим Певица МакSим Фото: vk.com/maksimsinger
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Находящаяся в больнице с воспалением лёгких певица МакSим пришла в себя, сообщает сайт KP.RU. По словам её личного духовника игумена Луки (Степанова), звезде стало лучше.

Она сподобилась и на соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно, произнёс он.

При этом её представитель опровергла данную информацию, пишет РИА Новости. Она сказала, что артистка не приходила в сознание, её состояние остаётся тяжёлым.

Нет, Марина в стабильно тяжелом состоянии, — заявила представительница певицы.

Напомним, МакSим уже две недели находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Недавно пиар-менеджер Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы.

Ранее стало известно, что богатый тайный поклонник оплачивает лечение МакSим. Певица находится в ВИП-палате одной из лучших клиник Москвы.

Несколько лет назад этот же поклонник спасал возлюбленную от алкоголизма и теперь снова готов протянуть ей руку помощи. Мужчина уже потратил на лечение артистки миллион рублей.

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