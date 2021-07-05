СМИ: богатый поклонник оплачивает лечение певицы МакSим

Богатый тайный поклонник оплачивает лечение певицы МакSим, которая уже две недели борется за свою жизнь. Певица подключена к аппарату ИВЛ, её лёгкие поражены на 80%, сообщает НТВ.

Фанатов, в частности, интересует , кто оплачивает больничные счета певицы. Тем более что лежит МакSим в ВИП-палате одной из лучших клиник Москвы. Несколько лет назад этот же поклонник спасал возлюбленную от алкоголизма и теперь снова готов протянуть ей руку помощи. Мужчина уже потратил на лечение артистки миллион рублей.

По непроверенной информации, этим спонсором является невролог Рамиль Артюшев. Его не раз заставали в компании Марины Абросимовой. В последний раз Артюшева и МакSим застали вместе на открытии школы имени певицы. Врач подарил артистке большой букет роз и вёл себя крайне обходительно.

Как сообщалось ранее, пиар-менеджер Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы МакSим. Артистка уже две недели находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции лёгких.