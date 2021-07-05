СМИ: богатый поклонник оплачивает лечение певицы МакSим

Богатый тайный поклонник оплачивает лечение певицы МакSим, которая уже две недели борется за свою жизнь. Певица подключена к аппарату ИВЛ, её лёгкие поражены на 80%, сообщает НТВ.
Фанатов, в частности,
По непроверенной информации, этим спонсором является невролог Рамиль Артюшев. Его не раз заставали в компании Марины Абросимовой. В последний раз Артюшева и МакSим застали вместе на открытии школы имени певицы. Врач подарил артистке большой букет роз и вёл себя крайне обходительно.
Как сообщалось ранее, пиар-менеджер Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы МакSим. Артистка уже две недели находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции лёгких.