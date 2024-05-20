«Потрясающий колхоз»: русским звездам оказались не рады в Каннах

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илья Стюарт, Андрей Бурковский, Виктория Мирошниченко, Кирилл Серебренников (слева направо)

На ковровой дорожке 77-го Каннского международного кинофестиваля заметили не только легенд голливудского кино, но и российских селебрити. Кто из отечественных звезд появился на мероприятии, что за наряды у них были, как в РФ отнеслись к этому?

Кого из русских звезд заметили в Каннах

Самой многочисленной группой, среди которых были российские знаменитости, стала команда, работавшая над фильмом «Лимонов, баллада об Эдичке». Главным лицом оказался режиссер ленты Кирилл Серебренников. Он выбрал для красной дорожки полностью черный образ: футболка, рубашка и брюки. Единственными аксессуарами, помимо темных очков и кепки, стали крупная серебряная цепь и несколько колец на правой руке. Кстати, имя Марии Машковой также значилось в титрах «Лимонов, баллада об Эдичке», однако в Канны она не приехала.

В фильме также приняла участие актриса Виктория Мирошниченко. сыгравшая супругу Лимонова. Она появилась в Каннах в необычном образе. Черное длинное платье с белым воротником-стойкой, перетекающим в нагрудник, было украшено в зоне шеи крупной вышивкой из золотых бусин. Известно, что это винтажное платье.

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press Виктория Мирошниченко

Также в Каннах заметили Владислава Ценёва. Он был одет смокинг, предоставленный российским дизайнером Дмитрием Логиновым. В компании съемочной группы Серебренникова появился и покинувший Россию звезда «Кухни» Андрей Бурковский. Для выхода в свет он выбрал классический костюм-тройку с белой рубашкой и галстуком.

На ковровой дорожке заметили российскую супермодель Наташу Поли. Она вышла в свет в откровенном наряде: черном «голом» платье Mugler. На ногах у модели были туфли с острым мысом. Образ она дополнила серебристыми серьгами и браслетом. У знаменитости был классический вечерний макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

Компанию российским селебрити на красной дорожке составила и журналистка Ксения Собчак. Она появилась в Каннах в прямом персиковом платье, низ которого был украшен юбкой из фатина. В руках она держала крупную сумку Chanel, похожую на небольшой чемоданчик. Также Собчак появилась в Каннах в классическом белом костюме Maya Om, колье Outlaw, с коричным клатчем и в туфлях Prada.

В своем Telegram-канале журналистка поделилась фотографиями с after party фильма «Limonov». По словам Собчак, она увиделась со многими любимыми ею людьми.

«Кузнецов, Бурковский — все активно снимаются на Западе и прекрасно себя ощущают. Никакой вот этой темы „они уехали и <...> без соли доедают». Не надейтесь», — написала журналистка, поставив подмигивающий смайлик.

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрей Бурковский в Каннах

Что сказали в Сети о русских звездах в Каннах

Российские пользователи оказались не рады появлению отечественных селебрити на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В Сети их называют ноунеймами, которые даже неинтересны фотографам. Появление некоторых русских звезд и вовсе сочли неуместным.

«С каких пор на дорожках ноунеймы появляются?» — недоумевает Елена Ш.

«Каннский фестиваль — это фестиваль кино, то есть либо ты снялся в представленном фильме, либо поставил фильм, либо оператор или хотя бы звукарь», — возмущается одна из пользовательниц Telegram.

«Что-то все фотографы с опущенными объективами. Наверное, ноунеймы на красную дорожку зашли. Сколько стоит входной билет?» — интересуется Аскарыч.

«Все какие-то тошнотворные», — резюмировала Светлана М.

Недоумевают пользователи и насчет появления в Каннах Бурковского. По мнению комментаторов, актер поймал звездную болезнь.

«Бурковский, конечно, странный, видимо, много бабла в России заработал, что может там и без работы посидеть», — предположила Pink Walter.

«Бурковский словил птицу счастья! Он в Америке усирается — делает карьеру», — негодует Oksana.

В Сети не без критики отнеслись к нарядам, выбранным российскими селебрити для выхода на ковровую дорожку. Отдельной порции саркастических заметок удостоился образ Собчак.

«Потрясающий колхоз. Все абсолютно, от наряда до дебильной улыбки во всю пасть», — оценила внешний вид Собчак пользовательница Lo.

«Ощущение, что помощница бежит отнести забытую сумку от „Шанель“», — добавила Irina.

«Не красит Собчак одежду... Ни одежда Собчак. Запорола очередной наряд», — написала Seroe.

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