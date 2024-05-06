Потерявшая роль в «Ворониных» актриса поставила точку в скандале Актриса Ильюхина заявила, что не будет комментировать скандал вокруг «Ворониных»

Фото: Социальные сети

Мария Ильюхина

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая дочь главных героев Кости и Веры в сериале «Воронины», записала в своем Telegram-канале видео, в котором подробно изложила свои претензии к создателям проекта. Девушка возмутилась тем, что ее без объяснения причин заменили на другую актрису и устроили фейковые пробы. Она также заявила, что больше не будет высказываться на эту тему.

Когда пошла шумиха [в СМИ о съемках нового сезона], они решили, что меня нужно позвать на пробы на свою же роль. Я не отказалась, я с удовольствием пошла на пробы, хотя как минимум это странно, потому что никто из актеров пробы не проходил. Приехала на пробы, меня отвели в сторонку и сказали: «Маш, ситуация очень странная, мы не ожидали, думали ты гонорар заломила». А я вообще не знала о том, что проект в производстве, — сказала Мария.

Ильюхина отметила, что пробы были странными. По ее словам, ей прислали сценарий с конкретной сценой, и она все отрепетировала дома, а на площадке оказалось, что нужно исполнить другой эпизод. Тем не менее, уточнила девушка, она следовала пожеланиям режиссера. По словам актрисы, позднее она узнала, что пробы были сделаны для вида, так как на тот момент сериал уже год был в разработке.

Артистка подчеркнула, что сложившаяся ситуация ее глубоко оскорбила, но она сама не намерена хейтить кого-либо из команды сериала. Девушка подчеркнула, что больше не будет высказываться на эту тему в публичном пространстве.

Ранее Мария Ильюхина негативно высказалась о своей замене в проекте. Она назвала непрофессионалом артистку Карину Орлову, получившую ее роль, и сочла ситуацию стыдной. Артистка добавила, что в шоу-бизнесе «не всегда все зарабатывается талантом».