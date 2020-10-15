Постройневшая Лолита примерила давно подаренное ей Цекало дорогое пальто

https://static.news.ru/photo/45e2a0e8-0e85-11eb-8726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская рассказала, что хранит некоторые предметы гардероба, подаренные ей бывшими мужьями, но до её экстремального похудения наряды пылились в шкафах без дела.

В частности, в гардеробной Лолиты хранилось подаренное ей продюсером Александром Цекало пальто известного модного дома Versace. Роскошную вещь Цекало преподнёс супруге во времена их продлившегося 12 лет брака. Спустя 20 лет артистка снова смогла надеть ставшую винтажной вещь.

После того как сдала в весе, влезла в пальто, которое мне подарил один из первых мужей. Я ненавидела его, поэтому и вещи, которые от него остались, не носила. Зато теперь всё достала и с таким удовольствием надеваю! Я говорю — спасибо, чуваки, какие вы у меня крутые. Сейчас я бы в жизни себе такое не купила. И вот это пальто, кстати, подарено было Александром Цекало. Последняя коллекция, прямо перед его смертью. В смысле, я про Джанни Версаче. Такой винтаж! Прекрасно себя в нём чувствую, — цитирует Лолиту «Вокруг.ТВ».

Как писал NEWS.ru ранее, популярная певица Лолита Милявская призналась, что встречается с мужчиной, который на восемь лет её младше. Звезда не стала ставить крест на своей личной жизни. За её плечами пять браков. Последний союз был с 45-летним тренером Дмитрием Ивановым.