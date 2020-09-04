«Не нужен мне дед старый»: Лолита рассказала о своём новом возлюбленном

https://static.news.ru/photo/0cacd214-eea3-11ea-a16b-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярная певица Лолита Милявская призналась, что встречается с мужчиной, который на восемь лет её младше.

Звезда не стала ставить крест на своей личной жизни. За её плечами пять браков. Последний союз был с 45-летним тренером Дмитрием Ивановым.

Ему 48. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду? Я ещё не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом, — призналась 56-летняя артистка.

По её словам, мужчина в этой жизни состоялся, сообщает Пятый канал.

Иванов, до того как стать пятым мужем звезды российской эстрады Лолиты Милявской, состоял в браке с женщиной, которая старше его на 21 год. Пара зарегистрировала отношения мае 2009 года, однако счастье супругов было недолгим: развод состоялся через три месяца. Иванов получил российское гражданство, а после этого резко расторг отношения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов опаивал её сомнительными биологически активными добавками (БАД). С таким утверждением выступил адвокат певицы Сергей Жорин. При этом биографию спортсмена необходимо тщательно проверить, заявил юрист. Он подозревает, что тот был женат большее количество раз, чем говорит. Каждые такие отношения могут считаться браком по расчёту, считает адвокат.