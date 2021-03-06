Михалков резко ответил подсчитавшей его «нехилую копеечку» Собчак

https://static.news.ru/photo/d078199a-7eab-11eb-94d3-96000091f725_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Никита Михалков решил ответить телеведущей Ксении Собчак, которая назвала его работы провальными. Светская львица также сомневается в честном финансировании фильмов мэтра.

Журналистка в своём YouTube-шоу оценила заявление Михалкова, которое касалось гонораров артистов. Кроме того, она обратила внимание общественности на то, что сметы фильмов «Утомлённые солнцем — 2: Предстояние», «Солнечный удар» и «Утомлённые солнцем — 2: Цитадель» выглядят странно.

На все три фильма, которые вы назвали, бюджетных денег было истрачено 22%. В связи с законом о господдержке государством кинематографа. Все остальные деньги мы находили сами, — заявил Михалков в новом выпуске «Бесогона».

По его словам, фильмы снимали девять лет. За это время тысячи людей получали зарплаты, в том числе и актёр Павел Деревянко, на гонорар которого он жаловался ранее.

А вот теперь — «вишенка на торте». Это уничижительное отношение к картинам я хочу проиллюстрировать кадрами десятилетней давности. Это так принимали нашу картину «Предстояние» в Каннах. Вот, посмотрите на этот «провал», — отметил режиссёр, сопроводив свой ответ кадрами, на которых в течение десяти минут не стихали овации в зале после показа картины.

Кроме того, Михалков подчеркнул, что «нехилую копеечку», о которой говорила Собчак, он имеет благодаря Российскому союзу правообладателей. По его словам, правообладатели имеют право на вознаграждение за частное использование их произведений. А организация следит за этим.

Как писал NEWS.ru, российская актриса Александра Бортич опровергла слова режиссёра Никиты Михалкова о том, что у неё баснословная зарплата. Она отметила, что у неё не такие уж большие гонорары.

Она не настолько занята, как о ней пишут, поэтому призвала слать ей сценарии. Звезда не стала называть точную сумму гонораров, но подчеркнула, что «точно не получает больше 300 тысяч рублей».