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В соцсетях бурно обсуждают фотографию, сделанную в 80-х годах. На снимке пользователи увидели портрет девушки, которая похожа на певицу и телеведущую Ольгу Бузову.

Фотографию, а также коллаж со снимком знаменитости на своей странице Instagram разместил Стёпа Марсель, солист одноимённой группы. Музыкант был удивлён сходством девушки из портрета и Бузовой.

Либо Ольга Бузова путешественница во времени, либо она всегда была на планете земля, а значит она бессмертная, — написал музыкант.

Поклонники певицы сразу начали строить предположения, что Бузова путешествует во времени. Сообщается, что снимок, вызвавший бурную реакцию, был сделан фотографом Игорем Стомахиным в 80-х годах в Москве.

Как ранее писал News.ru, Бузова за один рекламный пост в Instagram зарабатывает около миллиона рублей. У телезвезды более 16,1 млн подписчиков, это самый большой показатель российского сегмента Instagram.