Портал Variety раскрыл, кто в Голливуде зарабатывает больше всех

Самым высокооплачиваемым голливудским актёром является британский артист Дэниел Крейг, передаёт портал Variety. Издание раскрыло примерный гонорар звезды за две ленты-продолжения детектива «Достать ножи» — $100 млн. В 2020-м он подписал соответствующий контракт со стриминговым сервисом Netflix. На втором месте — Дуэйн Джонсон с $50 за ленту от Amazon «Красный циркуляр».

Третью позицию делят Уилл Смит ($40 млн) за роль в «Короле Ричарде» и Дензел Вашингтон с той же суммой за «Маленькие вещи». Сандра Буллок («Затерянный город D»), Брэд Питт («Скоростной поезд»), Райан Гослинг («Серый человек») и Крис Хэмсворт («Тор 4») — обогатились за названные проекты на $20 млн. Крис Пайн получил за «Подземелья и драконов» $11,5 млн, а Роберт Паттинсон лишь на $3 млн за главную роль в новом «Бэтмене».

В мае канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) назван музыкальным артистом десятилетия по версии журнала Billboard, передаёт издание на своём сайте. В редакции добавили, что начиная со студийной пластинки Thank Me Later (2010), все диски звезды занимают первые строчки в Billboard 200.

Ранее Джиджи Хадид после рождения дочери решила закончить модельную карьеру. Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира призналась, что уже воплотила в жизнь все свои мечты о моде. По словам 26-летней звезды, она задумалась о планах на будущее, когда поняла, что всё задуманное осуществилось.