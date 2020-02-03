https://static.news.ru/photo/1f294d16-461d-11ea-a39e-fa163e074e61_660.jpg МакSим Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья исполнительницы после сообщений о её госпитализации. По её словам, врачи пока не могут поставить точный диагноз.

Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что всё хорошо. Сейчас у неё появились осложнения, — цитирует Соколову телеканал 360.

Издание отмечает, то певица не может спать из-за головной боли и её также мучат боли в ногах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Марина Абросимова, известная как МакSим, поступила в московскую клинику из-за проблем с сосудами. Помощница артистки Маргарита Соколова уточнила, что 36-летняя МакSим ушла в бессрочный отпуск и не планирует выступать в ближайшее время.