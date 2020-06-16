Пользователи Instagram поставили Ковальчук диагноз по фото

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Певица и телеведущая Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха. Пользователи ресурса предположили, что артистке грозит серьёзное заболевание.

На фото запечатлены обнажённые загорелые ноги певицы на фоне бассейна. Подписчики разглядели на нём Hallux valgus — деформацию больших пальцев.

Комментаторы отметили, что пальцы ног у Ковальчук не в самом лучшем состоянии — на них заметны шишки и искривления. Артистке порекомендовали обратить на это внимание и заняться лечением и гимнастикой. В противном случае у неё могут в будщем возникнуть проблемы с ношением обуви.

Ранее NEWS.ru писал, что Ковальчук ответила хейтерам, назвавшим её «постаревшей девочкой». Она рассказала в соцсетях о своём отношении к возрасту, отметив, что после 30 лет у женщин за плечами достаточный жизненный опыт и мудрость, которых не хватает молодым девушкам, и при этом «невероятный авантюризм и свобода выбора, о которой можно только мечтать». Певица также добавила, что стареть нужно уметь красиво.