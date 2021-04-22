Полностью лысый Хабенский удивил поклонников

https://static.news.ru/photo/4ee286b6-a383-11eb-a31d-96000091f725_660.jpg Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский писатель Александр Цыпкин опубликовал на своей официальной странице в Instagram фото с актёром Константином Хабенским — полностью лысым — и актрисой Светланой Ходченковой. Снимок удивил поклонников актёра, они привыкли к довольно густым волосам звезды.

Новый пост Цыпкин посвятил премьере спектакля «Интуиция» в театре «Современник». В актёрский состав также вошли Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова и Евгений Стычкин, пишет «Экспресс газета».

Видеть такого Константина Хабенского крайне непривычно.

С Хабенским всё хорошо? Почему он так резко полысел?

Часть комментаторов под публикацией предположили, что Хабенский решил прекратить скрывать пробивающуюся лысину при помощи радикальных мер. По их словам, остаётся только гадать, оставит ли актёр стрижку «под ноль» в качестве нового имиджа.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад в Интернете появились фото певицы Надежды Бабкиной в инвалидной коляске. Выяснилось, что у звезды серьёзные проблемы с ногой. Она передвигалась только в кресле на колёсиках. В недавнем интервью исполнительница призналась, что в то непростое время её поддержали коллеги по цеху — Валерий Леонтьев и София Ротару.