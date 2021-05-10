«Полнит и старит»: поклонники раскритиковали Леру Кудрявцеву за платье

Телеведущая Лера Кудрявцева показала в своём Instagram фото из отпуска в Дубае, где она отдыхает вместе с супругом Игорем Макаровым. Для очередного вечера она выбрала нарядное платье, которое подверглось критике со стороны поклонников.
На снимке Кудрявцева позирует в чёрном платье в пол с рукавами-фонариками. По мнению некоторых подписчиков, наряд оказался неудачным, так как сильно полнит и старит звезду. Они отметили, что чаще всего звезда выглядит очень хорошо, однако этот образ хочется отругать.
Платье вас старит. Когда вы надеваете яркие наряды, вы расцветаете как цветок, — написала одна из поклонниц.
Другая добавила, что из-за платья кажется, что телеведущая набрала 15 лишних кг.
Сама Кудрявцева написала, что ненавидит фотографироваться — «встал, лёг, принял позу, живот втянул, морщины убрал в фоторедакторе, жир убавил там же, ну еканый бабай».
Ну, блин, никто — никогда не будет вечно молодым и красивым. Никто! Никогда!!! Живите с этим! — подчеркнула она.