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«Полнит и старит»: поклонники раскритиковали Леру Кудрявцеву за платье

10:42, 11 мая 2021
Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева показала в своём Instagram фото из отпуска в Дубае, где она отдыхает вместе с супругом Игорем Макаровым. Для очередного вечера она выбрала нарядное платье, которое подверглось критике со стороны поклонников.

На снимке Кудрявцева позирует в чёрном платье в пол с рукавами-фонариками. По мнению некоторых подписчиков, наряд оказался неудачным, так как сильно полнит и старит звезду. Они отметили, что чаще всего звезда выглядит очень хорошо, однако этот образ хочется отругать.

Платье вас старит. Когда вы надеваете яркие наряды, вы расцветаете как цветок, — написала одна из поклонниц.

Другая добавила, что из-за платья кажется, что телеведущая набрала 15 лишних кг.

Сама Кудрявцева написала, что ненавидит фотографироваться — «встал, лёг, принял позу, живот втянул, морщины убрал в фоторедакторе, жир убавил там же, ну еканый бабай».

Ну, блин, никто — никогда не будет вечно молодым и красивым. Никто! Никогда!!! Живите с этим!подчеркнула она.

Ранее Кудрявцева призналась, что её муж, хоккеист Игорь Макаров, перестал говорить ей, что она сексуальна.

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