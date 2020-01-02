https://static.news.ru/photo/84b23b56-2d64-11ea-b28f-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина считает, что победу на шоу «Голос» заслужил её воспитанник Ив Набиев.

Исполнительница поблагодарила участника за потрясающие выступления и пожелала ему, чтобы шоу стало трамплином в его большую артистическую жизнь. Гагарина также выразила благодарность своей команде, которая на протяжении всего сезона воплощала все музыкальные задумки, сообщает «Телепрограмма».

Мой победитель Ванька. Спасибо тебе за потрясающие выступления! Ты настоящий артист: яркий, многогранный, харизматичный, — написала она в Instagram, дополнив комментарий серией совместных снимков.

По результатам голосования телезрителей финалистом шоу стал Аскер Барбеков из команды продюсера Константина Меладзе.

Ранее NEWS.ru писал, что Меладзе назвал певца Сергея Шнурова лучшим наставником шоу «Голос». Такое же мнение высказали и зрители, отдав свои голоса за певца.