Полина Гагарина объяснилась за признание таланта Будниковой на шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/2f283a0c-20be-11eb-a2c9-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: gagara1987/instagram.com

Полина Гагарина объяснила, почему повернулась к дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александре во время слепых прослушиваний на шоу «Голос». Певица сказала, что у девушки «очень необычный тембр голоса», к тому же она «неординарная личность».

По мнению Гагариной, наставники шоу не всегда признают только мощный голос — иногда жюри трогают «другие энергии».

Хочу объяснить всем зрителям шоу, что порой мы поворачиваемся не на мощный голос, и дело не в силе звука или диапазоне. Иногда трогают другие энергии, — заявила певица в программе «Док-Ток» на Первом канале.

Объясняться Полине Гагариной в признании у девушки таланта пришлось из-за того, что сам факт участия дочери ведущего Первого канала в шоу «Голос» вызвал широкий общественный резонанс. Александру Будникову обвинили в том, что она попала в шоу по протекции. Сама девушка жалеет, что не сменила фамилию перед тем, как идти на проект.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра высказалась о скандале, разгоревшемся вокруг её выступления на шоу «Голос». Она заявила, что отец не оказывал никакого влияния на жюри.