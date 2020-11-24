Полицейские пришли к хозяину клуба из-за инцидента с Прилучным

Калининградская полиция намерена опросить владельца клуба «Завод» Владимира Семёнова после анонимного заявления о драке между ним и актёром Павлом Прилучным.
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23 ноября Прилучный попал в московскую клинику имени Пирогова с травмами лица. Актёра поместили в палату отделения травматологии. Когда Прилучный обратился в больницу, он был трезв.
Артист сообщил, что подвергся нападению. Инцидент расследуется сотрудниками полиции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актёру Павлу Прилучному была сделана операция на лицевых костях черепа. Сейчас он восстанавливается.