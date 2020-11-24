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Полицейские пришли к хозяину клуба из-за инцидента с Прилучным

18:25, 24 ноября 2020 38
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Калининградская полиция намерена опросить владельца клуба «Завод» Владимира Семёнова после анонимного заявления о драке между ним и актёром Павлом Прилучным.

По данным Telegram-канала Mash, в сообщении анонимного свидетеля говорится, что Прилучный и Семёнов подрались на втором этаже заведения. После поступления этого заявления полицейские пришли в клуб, но встретиться с Владимиром там не смогли. По данным СМИ, хозяин заведения вскоре прибудет в отделение полиции со своим адвокатом.

23 ноября Прилучный попал в московскую клинику имени Пирогова с травмами лица. Актёра поместили в палату отделения травматологии. Когда Прилучный обратился в больницу, он был трезв.

Артист сообщил, что подвергся нападению. Инцидент расследуется сотрудниками полиции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёру Павлу Прилучному была сделана операция на лицевых костях черепа. Сейчас он восстанавливается.

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