Полицейские пришли к хозяину клуба из-за инцидента с Прилучным

https://static.news.ru/photo/d494e950-2e69-11eb-98aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Калининградская полиция намерена опросить владельца клуба «Завод» Владимира Семёнова после анонимного заявления о драке между ним и актёром Павлом Прилучным.

По данным Telegram-канала Mash, в сообщении анонимного свидетеля говорится, что Прилучный и Семёнов подрались на втором этаже заведения. После поступления этого заявления полицейские пришли в клуб, но встретиться с Владимиром там не смогли. По данным СМИ, хозяин заведения вскоре прибудет в отделение полиции со своим адвокатом.

23 ноября Прилучный попал в московскую клинику имени Пирогова с травмами лица. Актёра поместили в палату отделения травматологии. Когда Прилучный обратился в больницу, он был трезв.

Артист сообщил, что подвергся нападению. Инцидент расследуется сотрудниками полиции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёру Павлу Прилучному была сделана операция на лицевых костях черепа. Сейчас он восстанавливается.