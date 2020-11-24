Актёр Прилучный рассказал, как он чувствует себе после операции

https://static.news.ru/photo/59147bb4-2e51-11eb-b6a5-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: instagram.com/bugevuge

Актёру Павлу Прилучному была сделана операция на лицевых костях черепа. Сейчас он восстанавливается.

Ранее сообщалось, что артиста госпитализировали с переломом черепа, ссадинами и ушибами. Врачи приняли решение делать операцию, чтобы вернуть сместившиеся кости. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и актёр восстанавливается под наблюдением специалистов.

Я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, всё идёт хорошо и по плану, — цитирует РИА Новости актёра.

Прилучный добавил, что в ближайшее время намерен вернуться к нормальной жизни. При этом он не стал рассказывать о причинах госпитализации. По его словам, детали останутся для правоохранительных органов, а версии, которые «гуляют» в СМИ, признал интереснее правды.

23 ноября Прилучный попал в московскую клинику имени Пирогова с травмами лица после предположительного избиения. Актёра поместили в платную палату травматологии.

Артист сообщил полиции, что подвергся нападению. Инцидент расследуется правоохранительными органами. Отмечается, что когда Прилучный обратился в больницу, он был трезв.

Как ранее писал NEWS.ru, в настоящий момент медицинские специалисты оценивают состояние здоровья актёра Павла Прилучного как стабильное. Об этом журналистам рассказала представитель артиста Екатерина Сычёва.