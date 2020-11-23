Представитель Прилучного сообщила о его состоянии после госпитализации

https://static.news.ru/photo/8023d5c2-2d8b-11eb-914b-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

В настоящий момент медицинские специалисты оценивают состояние здоровья актёра Павла Прилучного как стабильное. Об этом журналистам рассказала представитель артиста Екатерина Сычёва.

Как стало известно ранее, Прилучный попал в московскую клинику имени Пирогова с травмами лица после избиения. Молодого артиста избавили от соседства с простыми смертными, поместив в платную палату травматологии. У него диагностировали перелом лицевых костей, ссадины и ушибы.

Состояние Павла оценивается как стабильное. Сейчас он восстанавливается под наблюдением специалистов, — цитирует Сычёву ТАСС.

Сейчас делом по избиению актёра вплотную занимаются сотрудники правоохранительных органов. Известно, что на момент обращения в больницу Прилучный был трезв, в его крови не были найдены следы алкоголя.

Как ранее передавал NEWS.ru, Прилучный, с травмами лица попавший в московскую клинику, показал вид из её окна.