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Представитель Прилучного сообщила о его состоянии после госпитализации

15:39, 23 ноября 2020 11
Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

В настоящий момент медицинские специалисты оценивают состояние здоровья актёра Павла Прилучного как стабильное. Об этом журналистам рассказала представитель артиста Екатерина Сычёва.

Как стало известно ранее, Прилучный попал в московскую клинику имени Пирогова с травмами лица после избиения. Молодого артиста избавили от соседства с простыми смертными, поместив в платную палату травматологии. У него диагностировали перелом лицевых костей, ссадины и ушибы.

Состояние Павла оценивается как стабильное. Сейчас он восстанавливается под наблюдением специалистов, — цитирует Сычёву ТАСС.

Сейчас делом по избиению актёра вплотную занимаются сотрудники правоохранительных органов. Известно, что на момент обращения в больницу Прилучный был трезв, в его крови не были найдены следы алкоголя.

Как ранее передавал NEWS.ru, Прилучный, с травмами лица попавший в московскую клинику, показал вид из её окна.

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