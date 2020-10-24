Полежайкин из «Папиных дочек» появился в телеэфире в инвалидном кресле

https://static.news.ru/photo/a4712956-179d-11eb-88c2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Казаков Фото: kazakovfly/instagram.com

Актёр Михаил Казаков, ставший известным после роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», появился на публике в инвалидном кресле. Несколько месяцев назад он получил серьёзную травму.

Летом 32-летний артист упал с 12-метровой высоты, когда пытался сделать фотографию Твери. Это его родной город.

Во время падения жизнь пролетела перед глазами несколько раз. Я упал на ноги, врачи мне поставили 20 болтов и две пластины. Голени были полностью раздроблены, — рассказал Казаков в студии передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Как поделился Казаков, в ногах у него по-прежнему есть бесчисленное количество осколков. Они постепенно выходят наружу, чем доставляют массу неудобств, пояснил артист. Он добавил, что боли в первые дни после перелома были такими сильными, что не помогали даже обезболивающие препараты. Несмотря на это, специалисты уверены в полном восстановлении Казакова, пишет «Политэксперт».

В «Папиных дочках» Казаков играл двоечника и хулигана Илью Полежайкина. Ради роли юноше приходилось быть толстяком. После окончания съёмок Казаков занялся бизнесом и похудел на 30 кг. Актёр известен не только по «Папиным дочкам». В детстве он снимался в «Ералаше». Позже также участвовал в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы президента», «Берега», «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня», «День денег» и других.

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