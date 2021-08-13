Поклонники перепутали Орбакайте и Пугачёву на новых фото

Кристина Орбакайте удивила поклонников новыми фото с отдыха в Греции. Фанаты сначала даже не узнали певицу и решили, что на снимках в Instagram — её звёздная мать.

Орбакайте вместе с мужем отдыхала на острове Миконос, о чём артистка сообщила поклонникам. Певица опубликовала яркие снимки, на которых позирует на фоне красивого пейзажа в цветастом платье и платке.

Instagram @orbakaite_k

Спасибо, гостеприимная, красивая, вкусная, весёлая Греция и неповторимый Миконос, — подписала фото старшая дочь Пугачёвой.

Однако, вовсе не шикарный отдых привлёк внимание поклонников, а невероятное сходство артистки со звёздной мамой. Некоторые подписчики даже растерялись, кого именно они видят на снимке. «Это Мама или дочь? Так похожи!», «Не узнала дочь. Богатой будет», пишут в комментариях пользователи.

Однако, некоторые фанаты певицы увидели её сходство не с Пугачёвой, а с отцом — Миколасом Орбакасом.

Ранее певица и актриса Кристина Орбакайте опубликовала видео, на котором известный продюсер Ренат Давлетьяров кричит на неё и обещает «убить».