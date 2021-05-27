Похудевшая Виктория Боня сравнила себя с 16-летним подростком

Телеведущая Виктория Боня призналась подписчикам в Instagram, что после карантина прибавила в весе. Однако спустя время набранные килограммы ушли, что она и продемонстрировала на очередной фотографии.
На снимке Боня позирует в мерцающем бежевом комплекте, состоящем из обтягивающей юбки-карандаша и соблазнительной блузы, которая позволяет показать плоский живот. Образ она дополнила ярким макияжем. В своём посте 41-летняя звезда сравнила себя с совсем юной девушкой.
Я потеряла несколько килограммов и сейчас снова похожа на 16-летнего подростка, — похвасталась телеведущая.
Боня
Однако подписчики Бони заявили, что ей больше идёт быть худенькой. По их мнению, стройная фигура очень молодит ведущую.
Ранее Виктория Боня в интервью призналась, что её отношение к мобильной сети пятого поколения изменилось. Бывшая участница «Дома-2» отметила, что уже живёт в мире вышек 5G.