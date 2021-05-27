Похудевшая Виктория Боня сравнила себя с 16-летним подростком

https://static.news.ru/photo/5008a5fa-bec9-11eb-81aa-96000091f725_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Телеведущая Виктория Боня призналась подписчикам в Instagram, что после карантина прибавила в весе. Однако спустя время набранные килограммы ушли, что она и продемонстрировала на очередной фотографии.

На снимке Боня позирует в мерцающем бежевом комплекте, состоящем из обтягивающей юбки-карандаша и соблазнительной блузы, которая позволяет показать плоский живот. Образ она дополнила ярким макияжем. В своём посте 41-летняя звезда сравнила себя с совсем юной девушкой.

Я потеряла несколько килограммов и сейчас снова похожа на 16-летнего подростка, — похвасталась телеведущая.

Боня уточнила , что до похудения цифры на весах доходили до 57–58 килограммов, а иногда и до 60. При этом она не чувствовала себя полной, ведь специально старалась немного набрать вес. Однако после процедуры очищения печени с трудом набранные килограммы испарились. Теперь ведущая хочет вернуть утраченное, на что, по её словам, уйдут месяцы.

Однако подписчики Бони заявили, что ей больше идёт быть худенькой. По их мнению, стройная фигура очень молодит ведущую.

Ранее Виктория Боня в интервью призналась, что её отношение к мобильной сети пятого поколения изменилось. Бывшая участница «Дома-2» отметила, что уже живёт в мире вышек 5G.