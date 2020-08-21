Похороны Легкоступовой стали для Азизы «безумием и страшным сном»

https://static.news.ru/photo/ac60b8d4-e458-11ea-94b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Известная в 1990-х годах певица Азиза 20 августа посетила церемонию прощания с коллегой Валентиной Легкоступовой, которая прошла в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Исполнительница рассказала, что похороны подруги для неё стали настоящим «безумием и кошмарным сном».

По словам Азизы, находясь у гроба она всё время думала, что в один момент Легкоступова откроет глаза и как раньше поздоровается с ней. Певица добавила, что, к сожалению, всё происходящее не было сном.

Каждый раз, когда мы провожаем своих коллег и друзей, я думаю: "Где же взять силы, чтобы не сойти с ума?" — цитирует исполнительницу «Собеседник».

Гроб во время прощания был открытым. Собравшиеся на церемонии поклонники заметили, что в гробу Легкоступова выглядит как «настоящая куколка». Некоторые даже подчеркнули, что такой красивой певица не была даже при жизни.

Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.

Певица, перед тем как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая в итоге привела к её смерти. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама. До обнародования этих сведений в СМИ муссировались слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова.

Как ранее писал NEWS.ru, вдовец Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов прямо после прощания с женой приехал в студию программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

По словам мужчины, его долго не хотели пускать на церемонию. Многие присутствовавшие в траурном зале именно Фирсова считают виновным в смерти исполнительницы. Однако вдовцу всё же удалось попрощаться с женой и возложить цветы.