Телеведущий Колтовой незадолго до смерти отрабатывал аварийную посадку

https://static.news.ru/photo/0e342052-2ce6-11eb-a677-fa163e074e61_660.jpg Александр Колтовой Фото: koltovoy/instagram.com

Телеведущий Александр Колтовой, который погиб при крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье, считал себя плохим пилотом.

Об этом он сам рассказал в своей передаче «Лётная школа. Стать пилотом», которую незадолго до смерти снял для канала «Т24».

Имея сейчас около 90 часов, я понимаю, что летаю пока так себе. То есть если мне предстоит перелететь из точки А в точку Б в простых метеоусловиях на исправном самолёте, то я, наверное, смогу даже совершить мягкую посадку. Но ведь в полёте может произойти всё что угодно, — сказал он в шоу.

Мужчина записал короткометражку о том, как готовят пилотов. Он рассказал об обучении в авиации и знакомил с инструкторами.

В ходе передачи он сажал в симуляции самолёт, у которого отказали двигатели и приборы.

Моей задачей было довериться своим ощущениям, почувствовать самолёт и, не потеряв скорость, зайти на полосу. Конечно, такой комбинированный отказ маловероятен, но пилот должен быть готов к любой ситуации, — говорил ведущий.

Он отметил, что в авиационном центре пилотов готовят за 40 часов налёта и знакомят со внештатными ситуациями. При этом сам он, имея 90 часов налёта, не чувствовал себя уверенно за штурвалом.

Как сообщалось, ведущий НТВ Александр Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла. Отмечалось, что у воздушного судна вскоре после взлёта отказал и загорелся двигатель. Журналист увёл самолёт от жилых домов, после чего в поле совершил жёсткую посадку, которая стала смертельной. Приоритетной следователи считают версию о технической неисправности самолёта, писал NEWS.ru.