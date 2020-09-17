«Подружка» Тарзана сделала тест на беременность в эфире шоу

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Анастасия Шульженко, одна из виновниц скандала вокруг пары Сергея Глушко и Наташи Королёвой, поучаствовала в телешоу и согласилась сдать анализ на беременность.

Ранее Наташа Королёва написала заявление в полицию о пропаже украшений и наличных денег, а её супруг признался, что во время отсутствия супруги дома к нему приходили в гости «подружки». Гостьи отрицают, что обокрали дом, утверждая, что это обвинение — месть певицы.

Одна из «подружек», Анастасия, пришла на шоу «На самом деле» на Первом канале, где рассказала о своих отношениях с Сергеем. По её словам, в начале романа она не рассчитывала на что-то большее, чем редкие встречи, но позже передумала быть любовницей. Последний раз она, якобы, встретилась с Глушко 19 августа, а после узнала о своей беременности.

Познакомились мы на его шоу, после чего поехали к Сергею в гости. Слово за слово, прикосновение за прикосновением, и всё случилось. Мы виделись, когда у Серёжи было свободное время. Я никогда ни на что не претендовала, просто хотела быть рядом, — сказала девушка.

Анастасия утверждает, что дважды делала тест на беременность дома и оба раз он показал «две полоски». Однако когда девушка согласилась повторить процедуру за кулисами шоу в присутствии медработника, тест оказался отрицательным.

Узнав об этом, гостья шоу без чувств рухнула на пол, а позже разрыдалась, заявив, что если бы знала, что не беременна, не стала бы рассказывать о своих отношениях с Глушко.

Получается, я оклеветала человека, и это просто ужасно. Я не понимаю, как такое возможно, — сказала она.

Также на шоу были продемонстрированы отрывки из интимной видеосъёмки с участием Глушко и Шульженко. Девушка заявила, что сняла эти кадры не для шантажа, а на память.

Как писал NEWS.ru ранее, певица Наташа Королёва недавно дала интервью, в котором рассказала о семейной идиллии во время режима самоизоляции. Звезда выложила в Instagram фрагмент видео. На нём артистка несколько раз подчеркнула, что у них с мужем всё хорошо.