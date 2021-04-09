Подружка любовницы Тарзана задержана за кражу украшений Королёвой

https://static.news.ru/photo/8e7a7d0a-9989-11eb-9eac-96000091f725_660.jpg Тарзан Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Подружка любовницы Тарзана Милана Миломанова задержана полицией за кражу драгоценностей Наташи Королёвой из дома артистов. Скандальное происшествие случилось в прошлом году, когда певица уехала в отпуск, а её муж закрутил роман с провинциальной актрисой Анастасией Шульженко.

В результате из дома артиста пропали драгоценности и €3 тысячи. По подозрению в краже и была задержана Милана-Екатерина Некруц, которая известна как Миломанова. После задержания она вышла на связь с поклонниками, записав в сторис несколько обращений.

Со мной все хорошо, спасибо всем, кто переживал за меня, кто писал. В общем, я не понимаю, почему такой повышенный интерес к моей персоне у СМИ, почему столько лживой информации обо мне в интернете, — заявила подружка любовницы Тарзана.

Она добавила, что её очень интересует этот вопрос и пригрозила, что «каждый ответит». После этого женщина буквально огорошила всех заявлением о том, что у неё теперь новое имя.

Я уже много лет как Миланова. Мой псевдоним «Миломанова» вы можете забыть, — заявила дама.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Наташа Королёва решила, что не станет предъявлять претензий любовнице мужа Тарзана, актрисе Анастасии Шульженко. Зато обвинения в краже имущества и съёмку порнографии предъявят второй девушке — певице Милане Миломановой.