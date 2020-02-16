https://static.news.ru/photo/4b2677a4-5095-11ea-99b7-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Кристина Асмус опубликовала в своём Instagram три новые фотографии и попросила подписчиков выбрать лучшую. Однако один из снимков возмутил пользователей.

На кадрах Асмус позирует в чёрном мини-платье. На одном из фото она села на корточки, закатила глаза и высунула язык.

Инстацаца дрица ца. Я знаю, что вы за вторую фотку, поэтому даже спрашивать не буду, — написала актриса.

Однако не все подписчики согласились с ней и раскритиковали неоднозначный снимок, а также откровенный наряд.

Тебе плохо? — спросил один из комментаторов.

Ещё одна подписчица посоветовала Асмус «завязывать» с подобными фотографиями.

Ранее NEWS.ru писал, что Асмус опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру. Звезда фильма «Текст» отправилась отдыхать на Мальдивы. Однако отпуск она проводит без своего супруга Гарика Харламова.