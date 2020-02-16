Актриса Кристина Асмус опубликовала в своём Instagram три новые фотографии и попросила подписчиков выбрать лучшую. Однако один из снимков возмутил пользователей.
На кадрах Асмус позирует в чёрном мини-платье. На одном из фото она села на корточки, закатила глаза и высунула язык.
Инстацаца дрица ца. Я знаю, что вы за вторую фотку, поэтому даже спрашивать не буду, — написала актриса.
Однако не все подписчики согласились с ней и раскритиковали неоднозначный снимок, а также откровенный наряд.
Тебе плохо? — спросил один из комментаторов.
Ещё одна подписчица посоветовала Асмус «завязывать» с подобными фотографиями.
Ранее NEWS.ru писал, что Асмус опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру. Звезда фильма «Текст» отправилась отдыхать на Мальдивы. Однако отпуск она проводит без своего супруга Гарика Харламова.
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