«Побывал в её шкуре»: Белый Орёл сравнил себя со слепой Дианой Гурцкой

https://static.news.ru/photo/9c041ea0-9b04-11eb-9c3c-96000091f725_660.jpg Марк Тишман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Марк Тишман, который принял участие в шоу «Маска» на НТВ в костюме Белого Орла, рассказал, что в его выступлениях было самым неудобным и даже опасным.

Я абсолютно ничего не видел. Регулярно чуть ли не падал... К третьей программе стал чувствовать, где ступенька, куда нельзя сделать шаг, — рассказал музыкант в беседе с изданием StarHit.

Он признался в близкой дружбе с певицей Дианой Гурцкой и отметил, что впервые «почувствовал на своей шкуре», что такое быть слепым.

Я понял, как себя ощущает Диана. Виделся с ней вот буквально три дня назад, шли по незнакомому для неё пространству, и она мне вдруг говорит: «Как ты наловчился меня вести». А я же реально побывал в её шкуре, поэтому подсказывал, как мне за кулисами: ступенька, порожек, — добавил артист в ответе на вопрос, была ли жара в костюме его главной проблемой.

Самой Диане Тишман ничего не говорил о своём участии в шоу. Впрочем, сюрпризом это стало и для жюри, ведь судьи ни разу не предположили, что в костюме Марк.

Неделей ранее выпуск телешоу закончился разоблачением Единорожки. В костюме пряталась певица Ирина Дубцова. Зрители сочли её слова о том, что она «адекватный человек и переживает, нормальная ли у неё причёска», камнем в огород Азизы, писал NEWS.ru.