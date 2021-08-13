«Плюс 40 тысяч подписчиков»: избитая блогер раскрыла секрет успеха

Популярный блогер Ирина, более известная в TikTok под псевдонимом sunirina, в беседе с NEWS.ru раскрыла подробности скандала с водителем такси бизнес-класса, который избил девушку в ответ на её просьбу включить песню на полную громкость.

Первоначально сообщалось: водитель высадил пассажирку из-за песни Моргенштерна (путаница возникла после того, как рэпер поддержал Ирину, выложив снятое в такси видео в сторис Instagram и подписав запись словами «Когда включила Моргенштерна»). Но как выяснил NEWS.ru, это не так. Трек, который после всего случившегося подписчики блогера прозвали «фитом с Моргенштерном» (фит — совместная композиция двух или более музыкантов), записала сама Ирина.

Пострадавшая от действий таксиста рассказала, чем закончился скандал, выросло ли число её фолловеров, в чём секрет успеха в TikTok и насколько эффективен для продвижения в соцсетях метод видеопостановок и провокации.

«Мой молодой человек „вломил“ этому таксисту»

— Расскажи про новую песню, которую ты хотела послушать тогда в такси.

— Это мой новый трек, называется «Порванные вансы» (кроссовки фирмы Vans. — NEWS.ru). Я только записала её на студии и хотела послушать в такси, чтобы оценить звучание.

Фитом с Алишером я называю эту песню потому, что он опубликовал этот случай в Instagram и аудитория разделилась на два лагеря: одни думают, что это трек Алишера, а вторые — что мой. Кто-то из подписчиков написал, что так и не понял, чей это был трек и подумал, что это наш общий. Так и появились слухи о «фите с Моргенштерном».

— Тебя можно назвать поклонницей песен Моргенштерна?

— Не сказала бы, что я поклонница Моргена, но мне нравятся его треки, да и в целом то, чем он занимается.

— Ты была в травмпункте или больнице? Что сказали врачи?

— Конечно была, сняли побои: ушиб и царапина на левой скуле, губу ушибла тоже о собственные зубы или брекеты.

— Ты звонила в службу поддержки сервиса такси по этому поводу? Что они тебе ответили?

— Они сами мне звонили, я даже не успела об этом подумать, так как сразу поехали в полицию.

— Что за сервис?

— Сервис называть не буду, у нас свои договорённости по этому поводу, всё уже решено.

— В твоём Instagram есть видео драки двух мужчин, предположительно, с тем самым таксистом...

— Да, это был тот самый Николай, так зовут водителя.

— Как вам удалось его разыскать?

— В тот день мой молодой человек звонил ему на номер, указанный в приложении, но на том конце сбрасывали звонок и сразу выключали телефон. На следующий день Николай сам перезвонил, почему-то с анонимного номера, и, видимо, хотел извиниться. В итоге мы назначили встречу, чтобы «закрыть» вопрос.

— Чем закончилась эта история?

— Когда мы встретились, водитель не стал нападать или орать, как по телефону. Скорее наоборот, как будто совсем другой человек пришёл. Он, оказывается, хотел извиниться, даже принёс мне какие-то подарки, которые я, правда, выкинула сразу после встречи.

— Не боитесь наказания за нанесение побоев?

— Егор ему «вломил» один раз вначале, но я очень сомневаюсь, что после содеянного таксист поехал писать заявление за этот удар. По крайней мере, мы ещё не получали каких-либо звонков, уведомлений или повесток.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В чём секрет успеха в TikTok

— Сколько подписчиков у тебя прибавилось в Instagram, TikTok, YouTube после этого скандала?

— С самого начала пришло около 20 тысяч подписчиков в Instagram, чуть позже я закрыла аккаунт, а к концу истории решила добавить остальных подписчиков, отправивших запрос.

Всё равно история разлетелась по Интернету, даже Алишер в сторис выложил. В итоге получилось где-то плюс 40 тысяч подписчиков в Instagram.

В TikTok нисколько, на YouTube не считала: я его не так активно веду, чтобы проверять каждый раз, в отличие от Instagram.

— Таксист извинился за то, что ударил тебя?

— Таксист уже извинился миллион раз, пытался оправдываться. Заявление из полиции я забрала по ряду причин, среди которых — личная договорённость с Николаем. Но это не значит, что я оправдала его поступок.

— Какого наказания ты хочешь для водителя?

— Он уже получил своё наказание — остался без работы: в такси он теперь везде в чёрном списке. Но, думаю, жизнь ещё вернёт ему «ответку».

— Немало людей подозревают, что конфликт с таксистом был постановкой для привлечения подписчиков.

— Нет, это не так. Многие «умники» обвиняли меня в этом, поэтому и пришлось закрыть аккаунт.

— В чем секрет успеха в TikTok?

— Снимать много и часто, выкладывать ролики каждый день.

— Почему у тебя больше всего подписчиков именно в TikTok, а не в Instagram или в YouTube?

— Потому что в TikTok набрать подписчиков проще всего: там востребован контент, который легко воспринимать и приятно смотреть, поэтому многие подписываются. TikTok — наркотик для подростков.

Можно ли набрать много подписчиков с помощью постановочных видео

— Как ты относишься к провокаторам вроде Эдварда Била, которые используют неподготовленных людей для своих видео?

— Я испытываю неловкость и смущение, когда смотрю подобные ролики. Жалко почему-то людей, которых он пранкует, или чем он там занимается. Если честно, я не вникала особо в этот метод создания контента. Он мне не близок, поэтому не могу точно определить своё отношение к этому. Пока что всё равно, наверное.

— Постановочные видео (драки, конфликты) — это удачный способ набрать много подписчиков?

— Постановочные скандалы, возможно, и приносят много подписчиков, но только тогда, когда ты уже известен. Если непопулярный блогер устроит подобное шоу, вряд ли это привлечёт к нему подписчиков, потому что до этого он не «раскручен», а людям интересны скандалы только медийных личностей.

— Музыка, TikTok, Instagram... Что дальше по плану? Телевидение?

— Главная цель — музыка. Я с детства мечтаю о музыкальной карьере, пишу треки себе и другим блогерам, выступаю.

Остальные социальные сети использую как поддержку себя в качестве музыканта, медийной персоны. Хотя мне иногда бывает приятно поснимать что-то в TikTok, выложить туда новый трек или что-то в этом духе.